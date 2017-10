Catalogna, Felipe VI: "La secessione è inaccettabile"

Il re spagnolo Felipe VI ha denunciato come "un tentativo inaccettabile di secessione" il referendum illegale del primo ottobre scorso sull’unilaterale dichiarazione di indipendenza della Catalogna, che per il sovrano "è e sempre sarà parte essenziale della Spagna del XXI secolo". Per il re ci penseranno "le legittime istituzioni democratiche" a risolvere il problema rappresentato dal tentativo di secessione catalana. Felipe VI, che parlava alla consegna dei premi Asturie presente il premier Mariano Rajoy, e con i vertici dell'Ue, dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, a quello del Consiglio, Donald Tusk, e del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha detto che "nessun progetto futuro si può costruire basandosi sulla rottura della convivenza democratica. Nessun progresso e libertà si può basare sul disamore né sulla divisione, sempre dolorosa e straziante della società, delle famiglie e degli amici. E nessun progetto può condurre all’isolamento e all’impoverimento di un popolo". L’intervento del re sulla Catalogna è il primo dopo quello del 3 ottobre, 48 ore dopo il referendum illegale, e alla vigilia dell’applicazione dell’art. 155 della Costituzione per sospendere l’autonomia della Catalogna. "Non vogliamo rinunciare a ciò che abbiamo costruito insieme", ha insistito il re, sottolineando che la Spagna ha superato "gli errori del passato", riferimento al periodo del regime del dittatore Francisco Franco (1936-1975), quando la Catalogna, effettivamente, subì una discriminazione concreta.