Catalogna, Madrid sospenderà l'autonomia

Il governo spagnolo si riunirà sabato a Madrid per attivare l'articolo 155 della Costituzione dopo quella che considera una "risposta negativa" del presidente catalano Carles Puigdemont all'ultimatum del premier Mariano Rajoy sulla dichiarazione di indipendenza. Il governo spagnolo ha fatto sapere in una nota di aver convocato per sabato un Consiglio dei ministri straordinario per approvare le misure che porteranno il Senato a "proteggere gli interessi generali degli spagnoli, tra cui i cittadini della Catalogna, e restaurare l'ordine costituzionale nella Comunità autonoma". Nella nota Madrid denuncia la volontà dei responsabili della Generalitat catalana di "cercare, in modo deliberato e sistematico, il confronto istituzionale nonostante il grave danno che sta causando alla convivenza e alla struttura economica della Catalogna". Per questo, si precisa che si attueranno "tutti i mezzi a disposizione per ripristinare il prima possibile la legalità e l'ordine costituzionale, per recuperare la convivenza pacifica tra cittadini e frenare il deterioramento economico che l'incertezza giuridica sta causando nella regione". In mattinata Carles Puigdemont, presidente della Generalitat catalana, aveva inviato una lettera di risposta al premier spagnolo Mariano Rajoy in cui si precisava che verrà dichiarata l'indipendenza se resterà la mancanza di dialogo e se Madrid attiverà l'articolo 155 della Costituzione per commissariare di fatto la Catalogna.