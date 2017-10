Melania Trump usa una controfigura, social scatenati

Una controfigura di Melania Trump agli incontri ufficiali e sulla rete scoppia il caos: "È lei o non è lei?". L'ipotesi i teorici della cospirazione viene ripresa anche da "Newsweek": la first lady americana avrebbe utilizzato una controfigura. L'ultima volta venerdì scorso durante un incontro con la stampa insieme con il marito. A insospettire gli investigatori del web sarebbe soprattutto la forma del naso. E così "Melania Trump double" e "fake Melania" sono diventati nelle ultime ore i trend più ricercati su Google

Let me save you some time from looking it up. It's not her. pic.twitter.com/IJjHEzWs8p