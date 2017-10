Catalogna, Puigdemont propone a Madrid due mesi di dialogo

Il governatore catalano Carles Puigdemont in una lettera di quattro pagine inviata al premier Mariano Rajoy non ha chiarito se abbia o meno dichiarato l'indipendenza della Catalogna ma ha chiesto di dialogare nei prossimi due mesi. Lo ha riferito Catalunya Radio, citata da El Pais, che ha diffuso il testo della lettera. Nella lettera, Puigdemont cita vari documenti, come la legge del referendum e i dossier sulle cariche della polizia, e presenta due proposte. In primis che sia fermata "la repressione" contro i cittadini catalani e contro il governo locale, dall'altra parte chiede a Rajoy un "dialogo sincero" e che si organizzi un incontro per arrivare ai primi accordi. "La priorità del mio governo è cercare con tutta l'intensità la via del dialogo. Vogliamo parlare, come lo fanno le democrazie consolidate, sul problema che pone il popolo catalano che vuole intraprendere il suo cammino come Paese indipendente nel quadro europeo", si legge nella prima pagina della lettera inviata da Puigdemont e diffusa da Catalunya Radio. Puigdemont non chiarisce quindi se abbia o meno dichiarato l'indipendenza, come gli aveva chiesto il governo di Madrid e apre così la via all'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione. La scadenza per la risposta era stata fissata da Rajoy alle 10 odierne e, nell'eventualità che la risposta fosse di una avvenuta dichiarazione, sarebbe seguita la scadenza di giovedì per rettificare ed evitare la sospensione dell'autonomia catalana. "La nostra intenzione è percorrere il cammino in modo concordato, sia sui tempi sia sulle forme. La nostra proposta di dialogo è sincera e onesta. Da un lato, nei primi due mesi il nostro principale obiettivo è iniziare a dialogare e che tutte quelle istituzioni e personalità internazionali, spagnole e catalane, che hanno espresso volontà di aprire un cammino di negoziazione abbiano la possibilità di esplorarlo", si legge nella lettera. "La nostra proposta di dialogo è sincera, nonostante tutto quanto è accaduto, ma logicamente è incompatibile con l'attuale clima di crescente repressione e minaccia", afferma ancora Puigdemont nel testo. "Non lasciamo che la situazione si deteriori ulteriormente", dice poi, chiedendo di avviare il dialogo e incontrarsi, perché "con buona volontà, riconoscendo il problema e guardandolo in faccia, sono sicuro che possiamo trovare la via della soluzione".