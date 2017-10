Catalogna, Rajoy convoca il governo dopo l'indipendenza "sospesa"

Ieri gli occhi del mondo erano puntati su Barcellona e il suo Parlament per la dichiarazione d'indipendenza annunciata e poi sospesa dal presidente della Catalogna Carles Puigdemont. Oggi, dopo i primi messaggi lancianti nella serata di ieri, a parlare è il governo di Madrid. Dopo la dichiarazione di indipendenza catalana sospesa in favore di una trattativa con Madrid il premier Mariano Rajoy presiederà questa mattina una riunione straordinaria del governo per discutere dei prossimi passi. In seguito, Rajoy parlerà di fronte al Parlamento e con ogni probabilità ribadirà il "no" alle rivendicazioni indipendentiste. La vice premier spagnola Soraya Saenz de Santamaria intanto ha descritto Puigdemont come "una persona che non sa dove si trova e dove sta andando", respingendo la possibilità di una mediazione fra Barcellona e Madrid invocata dal leader catalano.

"Il governo spagnolo non può riconoscere la proclamazione di indipendenza della Catalogna", ha detto la vicepremier de Santamaria. "Il presidente del governo catalano Carles Puigdemont ha estremamente destabilizzato la situazione. Madrid non riconosce la legittimità della legge sul referendum, congelata dalla Corte costituzionale e la Catalogna non può attuarne i risultati perché era un atto illegale", ha detto sottolineando come la maggior parte dei catalani non è favorevole alla secessione della regione come Repubblica indipendente. "Nessuno compreso Puigdemont può attuare una legge che non esiste: il referendum, non è avvenuto".