Trump sfida il suo numero due: vediamo chi è più intelligente

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, respinge l’ipotesi che il suo Segretario di Stato Rex Tillerson gli abbia dato dell’idiota ma tuttavia chiarisce «che lui è più intelligente del Segretario di Stato» e suggerisce di fare «il test del quoziente intellettivo» per provarlo. Il tycoon lo ha dichiarato in un’intervista a Forbes: «Penso si tratti di una fakenews ma se davvero l’ha detto credo che dovremmo fare un confronto del Qi. E vi posso già dire chi vincerà». I rapporti tra i due sono tesi da diverso tempo ormai. Solo qualche giorno fa il capo della Casa Bianca ha rimproverato l’ex ceo della ExxonMobil di «perdere tempo nel cercare di negoziare con la Corea del Nord». Si rincorrono le voci sui malumori tra i due ma, al momento, si esclude un passo indietro del capo degli Esteri. Lui stesso ha sempre smentito l’intenzione di dimettersi. Ed è proprio sulle questioni di politica estera che Trump si sente messo in discussione, dopo che il presidente della commissione Esteri del Senato lo ha accusato di trascinare il mondo verso una guerra mondiale a causa di errori diplomatici sulla questione Corea del Nord. Così Trump ha deciso di giocare la carta di Henry Kissinger. La Casa Bianca ha reso noto che il presidente avrà un colloquio con il «grande vecchio» della politica estera repubblicana.