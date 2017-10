Catalogna, slitta il discorso di Puigdemont sull'indipendenza

Il presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, è arrivato al Parlamento catalano intorno alle 17, un’ora prima dell’inizio della seduta plenaria in cui interverrà e potrebbe annunciare l’indipendenza della Catalogna. Questo per partecipare a una riunione del gruppo di Junts pel Sì. All’arrivo al Parlament, Puigdemont non ha rilasciato dichiarazioni. Ma alle 18, l'ora fissata per l'attesissimo discorso, è arrivata la notizia che sarà posticipata di almeno un'ora la seduta del "Parlament" catalano e dunque l'intervento del presidente della Generalitat Puigdemont. I parlamentari che avevano già occupato i loro banchi, stanno lentamente lasciando l'emiciclo.

Il rinvio è stato deciso dopo che alle 18 la presidente dell'assemblea Carme Forcadell ha ricevuto due richieste: una di Puigdemont che chiedeva un rinvio di un'ora e un'altra dei capigruppo di Pp e Ciudadanos che chiedevano una sospensione della seduta. Forcadell ha convocato una riunione dell'ufficio di presidenza e della giunta dei capigruppo per esaminare le due richieste.

In un momento così delicato per la storia della Spagna le forze di sicurezza nazionali hanno rafforzato le misure di controllo in tutte le "infrastrutture critiche" della Catalogna. La Vanguardia a riguardo parla di "misure senza precedenti". I siti più controllati sono aeroporti, stazioni ferroviarie, centrali elettriche e centrali nucleari. La Polizia Nazionale e la Guardia Civil hanno rinforzato la vigilanza all'aeroporto di Reus, a Girona, mentre la sorveglianza all'aeroporto del Prat, a Barcellona, era già stata aumentata una settimana fa. Incrementate le pattuglie anche nelle sedi del governo di Catalogna, a Barcellona, Girona, Lleida e Tarragona. Secondo fonti del ministero dell'Interno di Madrid si tratta di "mantenere" un dispositivo di sicurezza di fronte alla offensiva separatista del governo catalano.