Cesare Battisti, concessa la libertà

La giustizia brasiliana ha ridato la libertà all'ex esponente dell'estrema sinistra Cesare Battisti, detenuto questa settimana dopo essere stato sorpreso alla frontiera con la Bolivia. Lo rivelano fonti giudiziarie. Un tribunale federale regionale ha concesso il cosiddetto "habeas corpus", sollecitato dalla difesa di Battisti dopo che un magistrato aveva chiesto l'incarcerazione preventiva per un illecito ("eccesso di valuta") legato al denaro che Battisti voleva apparentemente portare in Bolivia. Il giudice José Lunardell ha concesso la libertà all'uomo, condannato all'ergastolo in Italia, in cambio però della "presenza periodica per informare e giustificare le proprie attività", assieme al "divieto di andarsene" dalla regione di residenza, Sao Paulo.