Auto investe passanti a Londra

Ancora paura a Londra per gli attacchi dei "lupi solitari". Un uomo è stato arrestato nel pomeriggio dopo che, a bordo di un'auto, aveva investito alcuni pedoni sul marciapiede. È accaduto lungo Exhibition Road, in pieno centro cittadino, davanti al museo di Storia naturale che ogni giorno viene visitato da migliaia di persone. I feriti sarebbero numerosi. Il conducente della vettura, un giovane inglese, è stato quasi subito tirato fuori dall'abitacolo e arrestato dagli agenti.

Sul posto stanno convergendo numerose auto della polizia e alcune ambulanze per soccorrere i feriti. La città, vittima negli ultimi mesi di ripetuti e sanguinosi attacchi jihadisti vive in queste ore un clima di vera psicosi perché i precedenti attentati sono stati portati a termine spesso con la tecnica di affittare un furgone o un suv e travolgere i passanti in modo indiscriminato, un metodo per spargere il terrore che ha i suoi effetti perché nessuno si sente più al sicuro. La Metropolitan Police ha confermato l'arresto dell'uomo, ma non è certo che si tratti di un attacco terroristico. Il conducente potrebbe anche aver perso il controllo della vettura per un malore o perché ubriaco. Le indagini accerteranno nelle prossime ore la natura dei fatti.