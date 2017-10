Marocco, colpo al narcotraffico: sequestrate 2,5 tonnellate di cocaina

Sequestro di droga da record in Marocco: quasi 2,5 tonnellate di cocaina sono state scoperte nel corso un'operazione della polizia marocchina nelle città di Rabat, Skhirat, Azemmour e Nador, che ha portato allo smantellamento di una rete internazionale con legami con i cartelli latinoamericani e ramificazioni in Europa, in particolare in Olanda e in Spagna, e all'arresto di diversi cittadini spagnoli di origine marocchina. Il capo dell'Ufficio centrale di indagini giudiziarie, Abdelhak Jiam, ha comunicato in una conferenza stampa che l'operazione è stata lanciata martedì e si è conclusa con l'arresto di tredici persone. Oltre alla cocaina, la polizia marocchina ha sequestrato 105 kg di hashish e una somma di denaro di 394.520 euro e 172.000 dirham (pari a 16.000 euro), più otto veicoli turistici e furgoni (tre con licenza spagnola), due fucili caccia e un telefono satellitare. Il funzionario marocchino ha spiegato che la rete, la cui struttura è "simile ai cartelli del Sud America", è stata diretta dal carcere dal 'signore della droga' marocchino-olandese Ahmed Chilhi, già condannato a 10 anni di reclusione nella prigione di Tangeri, a seguito del sequestro di 226 kg di cocaina a Marrakech nel settembre 2014. Nella stessa conferenza stampa, il portavoce della polizia marocchina, Bubker Sabik ha rivelato che le analisi di laboratorio hanno dimostrato che la cocaina sequestrata aveva un livello di concentrazione del 93%, per un valore di mercato di 2.750 milioni di dollari. La rete aveva al suo attivo tre operazioni di trasbordo della cocaina nelle acque internazionali al largo di Dakhla da barche a vela provenienti dell'America latina. La droga era stata poi immagazzinato dentro un'abitazione in un piccolo centro abitato a Skhirat, in un nascondiglio sorvegliato. Il sequestro di 2,5 tonnellate di droga rappresenta un evento senza precedenti per il Marocco: basti pensare che in tutto l'anno 2016 (il migliore di sempre per la lotta al narcotraffico) erano stati sequestrati in totale 1.582 chili di droga.