Cesare Battisti è stato arrestato in Brasile nella regione di Corrumba mentre tentava di scappare in Bolivia. Lo riferisce il sito del quotidiano brasiliano O Globo. Il terrorista è stato arrestato con un blitz dalla Polícia Rodoviária Federal (PRF). La difesa di Battisti, citata dallo stesso quotidiano nella sua edizione online, ha fatto sapere di non avere ancora alcuna informazione sull'arresto.

Stavano per revocargli lo status di rifugiato

Le autorità brasiliane, scrive O Globo, sono convinte che Battisti stesse fuggendo in Bolivia dopo la richiesta del governo italiano di rivedere lo status di rifugiato. Infatti pochi giorni fa era rimbalzata la notizia che l'Italia aveva chiesto al Brasile di rivedere la decisione con la quale l'allora presidente Luiz Inacio Lula da Silva, nel 2010 negò l'estradizione di Battisti accordandogli lo status di rifugiato. Una richiesta al presidente Michel Temer, in carica dopo la caduta di Dilma Rousseff travolta dagli scandali, che era stata valutata positivamente dal ministro della Giustizia, Torquato Jardim, e del titolare degli Esteri, Aloysio Nunes Ferreira.

Deve scontare l'ergastolo per quattro omicidi

Il terrorista dei proletari armati per il comunismo, 55 anni, deve scontare in Italia una condanna all'ergastolo in virtù della condanna definitiva stabilita dalla giustizia italiana in contumacia nel 1993 per quattro omicidi. Battisti prima è fuggito in Francia e poi in Brasile: qui fu arrestato nel 2007 e, a seguito dell'arresto, l'Italia ne chiese l'estradizione. Nel 2009 la Corte suprema brasiliana aveva autorizzato l'estradizione, ma si trattava di una decisione non vincolante, che lasciava l'ultima parola al capo dello Stato. L'allora presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, nel suo ultimo giorno di mandato il 31 dicembre del 2010, negò l'estradizione.