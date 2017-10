Trump: "Trattativa con Corea perdita di tempo"

I rapporti tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord rimangono tesi, nonostante siano in molti a sostenere che la via diplomatica per risolvere la crisi, sia ancora possibile.

Intanto il presidente Usa Donald Trump, per nulla convinto di questa via di uscita, gela il suo segretario di Stato, Rex Tillerson, a Pechino per contatti con la Cina per trovare una via d’uscita alla crisi nordcoreana.

Trump ha twittato: «Ho avvertito Rex Tillerson, il nostro magnifico segretario di Stato, che sta perdendo il suo tempo a cercare di negoziare il piccolo Rocket Man (il soprannome dato da Trump al dittatore Kim Jong-un, ndr). Risparmia le tue energie Rex, faremo ciò che va fatto».

Tillerson aveva rivelato ieri di aver aperto qualche canale negoziale con Pyongyang ma in serata il suo dipartimento di Stato aveva chiarito che dalla Corea del Nord non erano venute manifestazioni di interesse a trattare.