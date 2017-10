Dopo una notte difficile tra sgomberi e sigilli in migliaia di seggi per impedire l'accesso agli elettori questa mattina sono centinaia le persone in fila per il voto sull'indipendenza. Le pattuglie del Mossos poste a controllo dei seggi in Catalogna inizialmente si sono limitate alla verifica senza chiudere i seggi né sequestrare le urne. E dopo qualche minuto di controlli hanno lasciato le urne tra gli applausi. Poi, qualcosa è cambiato: la Guardia Civil è arrivata davanti ai seggi e la situazione è degenerata con tafferugli e spintoni. Alcune persone, a Girona e a Barcellona, si sono messe davanti agli ingressi oppure si sono sdraiati a terra opponendo resistenza passiva e sono stati spostati con la forza. E mentre il vicepresidente della Generalitat catalana, Oriol Junqueras dichiara che "durante questa giornata si voterà attraverso tutte le vie che ci consentono di votare" arriva la notizia dei primi feriti. Un bilancio destinato a salire nel corso delle ore: secondo i dati delle autorità catalane 38 persone sono rimaste ferite, tre seriamente, durante le operazioni di polizia degli agenti inviati dal governo spagnolo per impedire il referendum.

Nel frattempo la polizia spagnola in tenuta antisommossa sequestra le urne dopo avere fatto irruzione nel seggio di Ramon Llul a Barcellona, dove erano già iniziate le operazioni di voto. Gli agenti spagnoli, alcuni dei quali imbracciavano fucili lancia granate, sono usciti al centro portando le urne in mezzo a una folla di elettori che gridavano "votarem!". Gli elettori catalani per impedire l'accesso alla polizia tentato di alzare le barricate con tavoli, sacchi apparentemente pieni di terra, armadi e altri oggetti posti davanti all'ingresso per ostacolare gli agenti.

Negli ultimi giorni le autorità nazionali spagnole non hanno lasciato nulla di intentato per fermare il referendum sull'indipendenza della Catalogna che chiama alle urne oltre 5,3 milioni di elettori. Il referendum di oggi sull'indipendenza segna il culmine di un intenso mese di settembre, cominciato con il via libera del Parlamento catalano alla legge che spianava la strada alla consultazione e proseguito con la sospensione del referendum da parte della Corte costituzionale e con arresti e proteste. Sabato si è consumata l'ultima puntata dello scontro tra il governo centrale di Madrid, che ha schierato 10mila agenti della guardia civile in rinforzo ai 17mila Mossos d'Esquadra, e quello regionale di Barcellona, sostenuto da oltre il 60% dei catalani che dice di voler votare. Un braccio di ferro che si chiude con un botta e risposta di dichiarazioni di segno opposto. "Il referendum è annullato dallo Stato di diritto", aveva annuncia a metà giornata il portavoce del governo, Inigo Mendez de Vigo. "Stiano tutti tranquilli: domani voteremo", aveva replicato a stretto giro il portavoce del governo catalano, Jordi Turull.

Le forze dell'ordine nell'ultima settimana hanno sequestrato urne e schede elettorali, oltre a sigillare gran parte delle scuole in cui si dovrebbero installare i seggi. Le autorità catalane hanno assicurato che il voto si svolgerà in ogni caso. Sulle schede gli elettori troveranno al domanda: "Vuoi che la catalogna diventi uno Stato indipendente in forma di Repubblica?".

In Catalogna la maggioranza di governo a favore dell'indipendenza ha ottenuto alle ultime elezioni nel 2015 il 47,8%. Dal momento che tutte le opposizioni si sono schierate contro il voto, l'indipendentismo dovrebbe fermarsi quindi poco al di sotto del 50% del consenso. La situazione è però complicata dal fatto che l'elettorato dei partiti tradizionali si è diviso, ed esiste una porzione del 10% di indecisi. Inoltre la formazione Catalunya en Comù della sindaca di Barcellona Ada Colau (vicina a Podemos) non ha mai dato indicazioni di voto. Socialisti, Popolari e Ciudadanos si oppongono. Si stima che una quota superiore al 75% dei catalani chieda oggi che la consultazione avvenga, ma molti preferirebbero fosse concordata con il governo spagnolo. Secondo i sondaggi, il pugno duro di Madrid avrebbe fatto alzare la percentuale di chi dice che si dovrebbe comunque poter votare. Dal momento che le formazioni unioniste diserteranno i seggi, la vittoria del "Sì" è data per scontata.

Dando per certa la vittoria del "Sì", sarà importante capire quanti elettori saranno in grado di votare, con la polizia schierata per fermarli e pronta a dare multe fino a 300mila euro. Se gli indipendentisti dichiareranno comunque valido il referendum, è previsto che si attivi la 'ley de desconexion': una dichiarazione unilaterale di indipendenza che avvia il processo di separazione. "Il Sì implicherà ciò che prevede il referendum: entro 48 dalla pubblicazione del risultato, il parlamento regionale firmerà la dichiarazione ed entrerà in vigore la legge transitoria", ha dichiarato il ministro degli Esteri della Generalitat Raul Romeva. Un parziale passo indietro è arrivato dal presidente della catalogna, Carles Puigdemont. Intervistato dal quotidiano Ara, alla domanda se sia a favore di una dichiarazione unilaterale, il leader catalano ha detto che "tutti capiscono che le grandi decisioni devono essere concordate" e che si dovrebbe perseguire una "agenda politica per attuare i risultati" che sia "ragionevole, realistica ed efficace" per fare sì che quanto ottenuto con il referendum del 1 ottobre "non si perda" e "non si rovini" nei giorni successivi. L'ipotesi più probabile è quindi che si apra un difficile negoziato tra Madrid e Barcellona. Ipotesi sostenuta anche dal leader socialista Pedro Sanchez, secondo cui "l'unica vittoria in catalogna è l'accordo" e non "la politica dei blocchi". Nel caso, molto improbabile, di una vittoria del 'No', il governo catalano ha già annunciato che di dimetterebbe per andare a nuove elezioni.