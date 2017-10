Almeno 5 persone sono rimaste ferite in un duplice attentato terroristico di matrice islamista a Edmonton nello Stato canadese dell’Alberta ad opera di un uomo sulla tretina che è stato arrestato e che secondo la polizia ha agito da solo. Alle 20,15 locali (le 6,15 in Italia), riferisce la Bbc, un uomo ha investito con un auto una pattuglia della polizia con dentro un agente per poi scendere dalla vettura e accoltellare il poliziotto che era di guardia al Commonwealth Stadium dove era in corso una partita di calcio. L’aggressore è riuscito a darsi alla fuga e l’agente è stato ricoverato con ferite non gravi. Poco prima della mezzanotte, sempre lo stesso uomo, secondo la polizia locale, alla guida di un furgone bianco si è scagliato contro i passanti in una zona pedonale ferendo 4 persone. La polizia è riuscita alla fine ad arrestare il sospetto terrorista che era già attentatore, noto alle forze dell’ordine. Nell’auto la polizia riferisce di aver trovato una bandiera di Isis. Il modus operandi di usare veicoli e armi da taglio per colpire innocenti è tipico delle recenti azioni di Isis in Europa. Isis aveva già colpito in Canada il 23 ottobre 2014, con l’attacco al Parlamento di Ottawa. Lo scorso 30 gennaio, invece, un uomo ha attaccato una moschea a Qebec City uccidendo 6 persone e ferendone 8.