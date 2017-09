Italiano di 33 anni morto in Thailandia

Fonti della Farnesina confermano il decesso di un italiano di 33 anni, Andrea Parmeggiani, originario della provincia di Bologna, avvenuto in Thailandia lo scorso 27 settembre. L’ambasciata d’Italia a Bangkok si è da subito messa in contatto con la famiglia per prestare loro ogni possibile assistenza. L’ambasciata, in stretto raccordo con la Farnesina, sta quindi seguendo il caso con la massima attenzione e continuerà a tenersi in stretto contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.