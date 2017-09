O Globo: "L'Italia ha chiesto al Brasile di revocare l'asilo a Cesare Battisti"

L'Italia ha chiesto al Brasile di rivedere la decisione con la quale l'allora presidente Luiz Inacio Lula da Silva, nel 2010 negò l'estradizione di Cesare Battisti, accordandogli lo status di rifugiato. L'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo deve scontare in Italia una condanna all'ergastolo. Secondo il quotidiano brasiliano O Globo la richiesta, inviata dal governo italiano al presidente Michel Temer (in carica dopo la caduta di Dilma Rousseff, travolta dagli scandali) è ora al vaglio dei consulenti giuridici della Presidenza brasiliana.

La richiesta italiana, scrive il quotidiano, avrebbe già trovato il consenso del ministro della Giustizia, Torquato Jardim, e del titolare degli Esteri, Aloysio Nunes Ferreira.