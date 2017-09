Seggi aperti in Germania dalle 8 di questa mattina per le elezioni politiche. Oggi 61 milioni e mezzo di tedeschi sono chiamati al voto per eleggere il nuovo Bundestag che a sua volta dovrà poi votare il cancelliere o la cancelliera che guiderà il Paese per i prossimi quattro anni. I seggi rimarranno aperti dalle 8 alle 18, quando saranno diffusi i primi exit poll. Favorita secondo i sondaggi è l'attuale cancelliera Angela Merkel, in corsa per un quarto mandato, come candidata della Cdu. Il suo principale sfidante è il candidato della Spd Martin Schulz. Entrambi voteranno attorno alle 14.30 nei rispettivi seggi a Berlino e Wuerselen (nel Nordreno Westfalia).

Merkel verso il quarto mandato Se la conferma di Angela Merkel per un quarto mandato come cancelliera appare scontato, l'incognita riguarda il tipo di coalizione di governo che nascerà nelle prossime settimane, mentre a poche ore dal voto si fa sempre più concreto il rischio che i populisti dell'Afd diventino il terzo partito. Secondo i sondaggi della vigilia, la Cdu-Csu della Merkel - fischiata e contestata venerdì nel comizio conclusivo a Monaco di Baviera - dovrebbe ottenere tra il 34 ed il 36% dei voti, lontana dal 41,5% di quattro anni fa, mentre la Spd di Martin Schulz non dovrebbe andare oltre un 21-22%, il minimo storico, ben al di sotto del 25,7% del 2013.

L'estrema destra entra nel Bundestag Al terzo posto dovrebbe piazzarsi Alternativa per la democrazia, con consensi che vanno tra l'11 ed il 13% e che, secondo alcuni osservatori, potrebbero anche essere sottostimati. Seguono, in un testa a testa per il quarto posto i liberali dell'Fdp e la Linke, dati tra il 9 ed il 10%, mentre i Verdi si attestano intorno al 7-7,5%. Dall'esito del voto per Spd e Fdp dipende la futura coalizione di governo. AfD è il partito tedesco di estrema destra che, secondo i sondaggi, potrebbe attestarsi come terza forza politica nelle elezioni generali di oggi, dopo la Cdu di Angela Merkel e la Spd di Martin Schulz. Le rilevazioni concordano nel dire che il partito è destinato a entrare al Bundestag, la prima volta per una formazione di questo tipo. Pare infatti che riuscirà a superare la soglia di sbarramento del 5% necessaria ad accedere al Parlamento federale. L'AfD è già riuscito a entrare nei Parlamenti regionali di 13 dei 16 Laender, ottenendo a livello locale risultati compresi fra il 24% nell'est del Paese ancora in difficoltà economiche e il 15% nel prospero sud. Ma lo scenario nazionale è una novità: secondo i sondaggi, l'AfD potrebbe ottenere fra l'8 e il 12% dei consensi; e nel caso in cui diventasse effettivamente il terzo partito, se Merkel andasse al governo nuovamente con una 'Grosse Koalition', quindi insieme alla Spd, l'estrema destra diventerebbe di fatto il primo partito di opposizione.

Le possibili coalizioni

Di seguito le ipotesi possibili: Grande Coalizione (nero-rossa) formata da CDU e SPD, attualmente al governo a livello federale e a livello regionale nel Saarland.

"Giamaica" nero-giallo-verde: CDU-FDP-Ecologisti. Coalizione che non ha mai governato a livello federale ma ha guidato la Saar tra il 2009 e il 2012 e attualmente governa lo Schleswig-Holstein.

CDU-FDP: (giallo-nera) cristianodocratici e liberali. Helmut Kohl ha guidato cinque coalizioni tra i due partiti e l'ultima coalizione è stata guidata a livello federale da Merkel dal 2009 al 2013. Non ci sono attualmente coalizioni nero-gialle a livello regionale.

Rosso-verde, SPD- Ecologisti sul modello di quella guidata dall'allora cancelliere Gerhard Schroeder tra il 1998 e il 2005. Ma i numeri dei sondaggi non lasciano prevedere la possibilità di formare questa squadra di governo.

Rosso-rosso-verde: SPD- VERDI-DIE LINKE. Potrebbe essere l'unica opzione per Schulz nel caso puntasse alla poltrona di cancelliere, anche se considerata improbabile a livello federale (governa a Berlino e Turingia).

"Semaforo": rosso-giallo-verde, SPD-FDP-Ecologisti, al governo in Renania-Palatinato.

"Kenya" Rosso-nero-verde: SPD-CDU-Ecologisti. Rara, si è formata nella Sassonia-Anhalt dopo il collasso del voto della Spd e l'avanzata massiccia di AfD.