Si aggrava ulteriormente il bilancio del forte terremoto in Messico. Sono almeno 248 le vittime, tra le quali i 21 bambini morti nel crollo di una scuola, le persone rimaste uccise nel potente sisma, di magnitudo 7,1, che ieri ha colpito il centro del Messico provocando il crollo di diversi edifici nella capitale. Le vittime si sono registrate a Morelos, Città del Messico, nello stato di Puebla (epicentro del sisma), nello stato di Mexico e in quello di Guerrero.

Il terremoto, avvenuto a meno di due settimane di distanza dal sisma di magnitudo 8.1 che aveva colpito il sud del Paese, ha lasciato circa 3,8 milioni di messicani senza elettricità. Il presidente Enrique Pena Nieto ha ordinato l'installazione di generatori per assistere il lavoro delle squadre di soccorso che sono andate avanti tutta notte. "La priorità in questo momento è continuare a cercare chi è rimasto sotto le macerie e curare i feriti", ha detto il presidente messicano in un messaggio trasmesso dalla televisione in cui si esorta la popolazione alla calma. "Entro il possibile, la popolazione rimanga nelle proprie case, se sono al sicuro, evitando di intasare le strade dove devono passare i mezzi d'emergenza", ha aggiunto Pena Nieto. "Purtroppo molte persone hanno perso la vita, compresi bambine e bambini, in scuole ed edifici", ha detto riferendosi al crollo della scuola di Città del Messico in cui sono morti almeno 21 bambini insieme a quattro insegnanti. Lo stesso presidente questa notte si è recato alla scuola Enrique Rebasamen, nel quartiere di Villa Coapa, dove le squadre di soccorso sono riuscite a mettere in salvo 11 bambini, mentre ancora 28 mancherebbero all'appello.

Gli Stati Uniti hanno espresso la disponibilità ad aiutare il vicino Messico ad occuparsi delle conseguenze di un forte terremoto che e' costato la vita a più di 100 persone, provocando gravi danni all'infrastruttura del paese: lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert. "I nostri pensieri e preghiere sono con il popolo messicano colpito dal terremoto di magnitudo 7.1 e da altre recenti catastrofi naturali. Siamo pronti a fornire assistenza se i nostri vicini richiedono il nostro aiuto. La nostra ambasciata a Citta' del Messico ha inviato messaggi pubblici a cittadini americani in Messico, e l'ambasciata èpronta a fornire assistenza consolare a tutti i cittadini americani che potrebbero essere stati colpiti. Porgiamo le nostre condoglianze a coloro che sono stati feriti o hanno perso i loro cari".