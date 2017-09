Forte scossa di terremoto magnitudo 7.1 in Messico. In migliaia si sono riversati in strada a Città del Messico, dove gli edifici hanno cominciato a tremare. Secondo il servizio geologico Usa, il terremoto si è verificato a circa 8 chilometri da Atencingo nello stato di Puebla ad una profondità di 50 chilometri. Ci sarebbero almeno 5 vittime.

I media messicani mostrano immagini di edifici parzialmente distrutti nei quartieri Condesa, Roma e del Valle di Città del Messico, nonché di perdite di gas e incendi in varie zone in seguito al terremoto di magnitudo 7.1. Nello Stato centrale di Puebla si segnala la caduta delle torri della Chiesa di Cholula. Anche nello Stato centrale di Morelos si registrano danni. Il governatore Graco Ramirez ha annunciato l'attivazione di servizi di emergenza. In diversi punti della capitale ci sarebbero persone sotto la macerie. Lo ha dettoil responsabile della Protezione civile della capitale, Fausto Lugo.

This Video Shows Collapsed Buildings As Massive Earthquake Hits Mexico City, Capital City of #Mexico pic.twitter.com/QJ2Ath7Rqj — Osas Cruz (@OsasCruz) 19 settembre 2017

Il terremoto che ha investito la megalopoli di 20 milioni di abitanti cade nel giorno del 32esimo anniversario del devastante sisma che la colpì nel 1985. Sulla magnitudo ci sono indicazioni contrastanti. L'US Geological Survey l'ha calcolata in 7.1 mentre la stima dell'Istituto sismologico messicano è di 6.8. Lo stesso istituto ha localizzato l'epicento a 7 chilometri a Ovest di Chiautla de Tapia, nel vicino Stato di Puebla.

Il sisma si è prodotto alle ore 13.14 locali (le 20.14 in Italia). Scene di panico nella capitale, quando si erano appena concluse le commorazioni del terremoto del 1985. Si sono verificati distacchi dell'energia e delle linee telefoniche. Lo scorso 7 settembre un terremoto di magnitudo 8,2 aveva colpito il Sud del Messico, ed era stato il più potente nel Paese dal 1932, causando 98 morti: 78 nello Stato di Oaxaca, 16 nel Chiapas e 4 nel Tabasco.