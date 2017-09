Il terrorista della metro di Londra veniva dall'Italia

Ventuno anni, originario di Damasco e arrivato a Londra dall’Egitto con un barcone che nel 2014 lo avrebbe condotto in

Italia. Yahyah Farroukh è stato arrestato sabato sera con l’accusa di aver partecipato all’attentato nella stazione della metropolitana Person Green. La polizia lo ha fermato fuori da «Aladdins Fried Chicken» a Hounslow, dove avrebbe lavorato per

nove mesi. Il giovane rifugiato sarebbe stato anche lui ospitato nella casa di Penelope e Ronald Jones, la coppia di anziani premiata dalla Regina Elisabetta per il loro impegno che negli anni li ha portati ad accogliere nella loro casa di Subury-on-Thames, nel Surrey, decine di ragazzi in difficoltà. Farroukh, come il 18enne fermato per primo e che pare sia di origini

irachene, è sospettato di aver organizzato l’attacco alla metro. Il giovane di 21 anni, secondo quanto emerso dal suo profilo

Facebook, arriverebbe dalla Siria, precisamente da Damasco, e nel suo viaggio verso l’Europa avrebbe fatto tappa in

Egitto. Qui, imbarcato su un barcone con altri profughi, sarebbe arrivato in Italia e poi in Gran Bretagna. Proprio a corredo

di una foto scattata su una barca e postata nel 2014, secondo i media britannici, Farroukh avrebbe scritto la frase: «In viaggio

verso l’Italia».

