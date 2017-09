Allarme terrorismo, evacuata la Sagrada Familia. Barcelona-Juventus blindata

La polizia della Catalogna ha evacuato la cattedrale e la stazione della metropolitana della Sagrada Familia e ha circondato la zona per un'operazione anti-terrorismo. Secondo quanto rende noto El Pais, citando fonti ufficiali, la polizia catalana ha raccomandato ai cittadini di non avvicinarsi alla zona recintata. Ma dopo i controlli per la presenza di un furgone sospetto con due occupanti nelle immediate vicinanze della Sagrada Familia, l'allarme è rientrato.

Secondo El Periodico online la sicurezza è stata comunque rafforzata nei luoghi più turistici ed è stata "blindata" la partita di Champions Barcellona-Juventus in programma questa sera al Camp Nou, davanti a circa 90mila spettatori.