Paura in Messico, terremoto di magnitudo 8. Allarme tsunami

Dopo gli uragani, il terremoto. Un sisma di magnitudo 8.4 ha colpito la costa meridionale del Messico alle 23.49 locali (le 6.49 italiane). Il suo epicentro è stato individuato al largo del Chiapas, a 123 km (76 miglia) a sud-ovest della città di Pijijiapan, ad una profondità di 33 km (21 miglia). Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Città del Messico. Secondo il Pacific Tsunami Warning Centre, la forte scossa potrebbe provocare tsunami.

Questo terremoto sarebbe più forte mai registrato nel Paese dal 1985, quando una tremenda scossa devastò edifici e provocò migliaia di vittime. Gli abitanti della capitale si sono riversati nelle strade dopo la scossa. Terrorizzati e senza elettricità, perché il sisma ha provocato un blackout.

Building COLLAPSES in Mexico as people rush out. pic.twitter.com/ArUeVhmzd2