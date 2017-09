Paura Isis. Esplosivo in casa, due arresti a Parigi

Due persone sono state arrestate in Francia a seguito del ritrovamento in una casa vuota a Villejuif, a sud di Parigi, di bombole di gas e altri componenti che possono essere utilizzati per realizzare esplosivi. Lo riferisce una fonte di polizia, che inizialmente aveva detto che nell’abitazione era stato trovato dell’esplosivo TAPT - cioè il perossido di acetone noto come "madre di Satana", usato dall’Isis in diversi attacchi in Europa. Una fonte giudiziaria riferisce che indaga la procura antiterrorismo.