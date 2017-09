William e Kate aspettano il terzo figlio. L'annuncio ufficiale di Kensington Palace conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane in seguito ai malori e al ricovero della Duchessa di Cambridge a fine agosto. La moglie del principe William nelle precedenti gravidanze da cui sono nati i principini George e Charlotte aveva sofferto di forti nausee che l'avevano costretta in entrambi i casi a ricorrere alle cure ospedaliere, e nel caso della piccola, a rendere pubblica la notizia anticipatamente.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 settembre 2017

La Regina Elisabetta, scrive la Bbc riportando la notizia, e le famiglie di William e Kate sono "felicissime della notizia". Come nelle due gravidanze precedenti la Duchessa soffre di hyperemesis gravidarum, ossia forti nausee mattutine. L'agenda in programma al Hornsey Road Children's Centre di Londra per oggi è stata annullata. La nota riferisce che Catherine si trova a Kensington Palace. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno due figli, George e Charlotte, di quattro e due anni.