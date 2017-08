Rischio di esplosione in un'azienda di prodotti chimici a Crosby, in Texas, in seguito al passaggio della tempesta Harvey. La Arkema SA teme che le inondazioni abbiano depotenziato i suoi sistemi di raffreddamento chimici, ha riferito un funzionario della società. La compagnia ha fatto uscire tutti i lavori e la contea di Harris ha ordinato l'evacuazione dei residenti nel raggio di 2,4 chilometri dall'impianto chimico. Intanto Richard Rowe, amministratore delegato, ha detto ai giornalisti che se le sostanze presenti nello stabilimento non vengono raffreddate correttamente rischiano di prendere fuoco e esplodere. Questo - secondo la Arkema - potrebbe accadere nell'arco di sei giorni man mano che le temperature interne aumenteranno e la società non ha modo di impedire il disastro, visto che l'impianto è sommerso da quasi due metri di acqua portata dall'inondazione dell'uragano. Se l'incendio è l'esito più probabile, resta però una piccola possibilità che le sostanze chimiche si immettano nell'acqua senza infuocarsi. In questo caso si dissiperebbero p evaporerebbero senza conseguenze. La società assicura comunque che un'esplosione non rappresenterebbe per il territorio un danno a lungo termine.