Terrorismo, l'Isis chiede ai lupi solitari di attaccare l'Italia

"Devi combatterli (O Muwahhid)", è la scritta in italiano in un'immagine nella quale è ritratto un uomo che nasconde un coltello dietro la schiena sullo sfondo di una città". Così l'Isis, attraverso un canale Telegram vicino allo Stato islamico, chiede ai lupi solitari della jihad di attaccare in Italia, usando come arma anche i veicoli. A riferirlo è il Site, il sito Usa di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web diretto da Rita Katz.

