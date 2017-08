Il concerto della band americana Allah-Las in programma stasera a Rotterdam è stato annullato per una minaccia terroristica. I membri della band sono stati scortati e portati al sicuro dalle forze di polizia. Lo show doveva tenersi al club Maassilo. Sul profilo Twitter del club si legge che la polizia ha dato ordine di non svolgere il concerto della band californiana in relazione a una minaccia terroristica.