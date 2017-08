È arrivata alla base navale di Changi, a Singapore, la nave John S. McCain, l'incrociatore statunitense coinvolto all'alba in un incidente nella zona dello stretto di Malacca. Il bilancio provvisorio è di dieci marinai dispersi e cinque feriti. Il mezzo navale Usa si è scontrato con il mercantile Alnic MC mentre si dirigeva in porto. Si tratta del secondo incidente di questo tipo nei mari dell'Asia orientale in poco più di due mesi, dopo lo scontro nelle acque giapponesi del 17 giugno tra la USS Fitzgerald e un cargo filippino in cui erano morti sette marinai.

Secondo quanto riportato dalla Marina statunitense, l'incrociatore, che appartiene alla 7ma flotta impegnata nel dispositivo Usa pronto a intervenire in caso di conflitto con la Corea del Nord, si è scontrato poco prima delle 6 di mattina (ora locale) con un cargo adibito al trasporto di prodotti petrolchimici vicino allo stretto di Malacca. "I rapporti iniziali indicano che la John S. McCain ha subito danni alla fiancata sinistra a poppa", ha spiegato un portavoce della Marina. "Un danno significativo alla scafo ha provocato l'allagamento dei compartimenti adiacenti, incluse le cuccette dell'equipaggio, la sala macchine e le stanze di comunicazione. Gli sforzi dall'equipaggio per limitare i danni hanno arrestato l'allagamento", ha dichiarato la 7ma Flotta Usa in un comunicato. "Ci sono attualmente 10 marinai dispersi e cinque feriti", quattro dei quali sono stati evacuati in elicottero e trasportati in ospedale a Singapore, mentre la quinta persona coinvolta non ha avuto bisogno di ulteriori cure, hanno spiegato le autorità Usa.