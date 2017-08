Marsiglia, auto contro la fermato del bus: un morto

Un'auto si è schiantata contro una fermata dell'autobus a Marsiglia, in Francia. Almeno una persona è morta. Il conducente del mezzo è stato arrestato. A comunicarlo la polizia francese su Twitter. "Al momento non si hanno informazioni sui motivi dell'incidente", ha spiegato una fonte di polizia.

Secondo la prima ricostruzione riportata dai media francesi, l'autista avrebbe lanciato il veicolo contro due diverse fermate dell'autobus. La prima volta intorno alle 9.15 nell'11° arrondissement e di nuovo, poco più tardi, nel 13° arrondissement. Nei due schianti una donna di circa quarant'anni ha perso la vita, falciata dal veicolo, e una seconda persona sarebbe rimasta ferita alle gambe. La polizia ha chiesto via Twitter alla popolazione di evitare la zona in modo da non interferire con le operazioni.