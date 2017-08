Barcellona, arrestato Younes Abouyaaqoub: è lui l'autista-killer

Younes Abouyaaqoub, considerato il responsabile della strage sulla Rambla di Barcellona alla guida del van che ha causato la morte di 15 persone, è stato ucciso dalla polizia calatalana nella regione di Altos del Subirat. A dichiararlo i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, sottolineando che l'uomo indossava una cintura esplosiva, sebbene non è chiaro se essa fosse falsa.

17:05 La persona sospechosa de #Subirats lleva adherido al cuerpo el que parece un cinturón de explosivos. El individuo ha sido abatido — Mossos (@mossos) 21 agosto 2017

Poche ore prima la polizia catalana aveva diffuso un identikit e 4 foto del 22enne marocchino ancora in fuga. Alto 1,80, pelle scura, capelli corti e forse con la barba, l’uomo veniva definito "pericoloso e probabilmente armato". Dopo aver seminato morte per 500 metri lungo una delle strade più famose al mondo, il giovane era fuggito a piedi nascondendosi nei banchi del mercato della Boqueria, a quell’ora già chiuso, come hanno mostrato le registrazioni delle telecamere che lo hanno immortalato.

Intanto sembra ormai certo che l’imam di Ripoll Abdelbaki Es Satty, la mente degli attentati di giovedì scorso a Barcellona e a Cambrils, sia morto nell’esplosione della casa-santabarbara a Alcanar. L’identificazione delle due persone uccise nell’esplosione è alla fase finale, ma la polizia catalana ha già fatto sapere di essere in possesso di "indizi abbastanza rilevanti e solidi". Secondo un cugino di quattro dei componenti la cellula, "è sbagliato" dire che la radicalizzazione dei terroristi sia avvenuta di recente, perché alcuni di essi incontravano l’imam da almeno un anno, e poi per strada facevano finta di non conoscersi.

Secondo il racconto pubblicato da El Paìs, l’imam si riuniva regolarmente con Mohamed Hichamy, con suo fratello Omar, con Moussa Oukabir e con Youssef Aalla. "Si vedevano in un furgone e vi restavano per due ore o più", ha raccontato. "A giugno, durante il Ramadan, non hanno più avuto paura di morire, credo che in quel momento hanno saputo quello che avrebbero dovuto fare. Da quel momento hanno iniziato a essere più carini con le loro madri e con le famiglie. Se la madre aveva qualche problema, arrivavano in un secondo per aiutarla", ha assicurato. Un comportamento tipico, aggiunge il quotidiano, tra i giovani musulmani radicalizzati prima di un attentato. Intanto sono state identificate tutte e 15 le vittime degli attentati, 14 persone uccise a Barcellona e una a Cambrils. Sono 6 spagnoli, 3 italiani, 2 portoghesi, una belga, uno statunitense, un canadese e un australiano. La polizia ha confermato la 15esima vittima, Pau Perez, il proprietario della macchina che il terrorista Younes Abouyaaqoub, ha sequestrato nel quartiere universitario dopo essere fuggito dalla scena della strage. Durante la fuga Abouyaaqoub forzò un posto di blocco sulla Meridiana. Inseguito, il 22enne ha abbandonato l’auto 3 chilometri dopo ed è fuggito nuovamente a piedi.