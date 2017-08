È l'Italia il prossimo obiettivo dello Stato islamico dopo la Spagna e la Russia. È quanto riporta il Site, sito di analisti sul terrorismo, citando un comunicato pubblicato dall'Isis su Telegram. Così l'ultima minaccia viaggia sui social mentre il Paese rinforza i controlli a Milano, Firenze e Roma e nella Capitale potrebbero essere presto installate nuove barriere in punti sensibili della città.

Due marocchini e un siriano espulsi Intanto il Viminale fa sapere che due cittadini marocchini e un cittadino siriano sono stati espulsi dall'Italia per motivi di pericolosità sociale. "Con questi rimpatri, 70 solo nel 2017, salgono a 202 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese dal gennaio 2015 a oggi" si legge in una nota.