Attacco in Finlandia, ferita anche una ricercatrice italiana

Tra i feriti dell'attacco all'arma bianca avvenuto ieri nella città di Turku in Finlandia c'è anche una ricercatrice italiana di 30 anni: la giovane è stata colpita a una spalla e ricoverata in ospedale. Ferite altre 5 persone. Per l'attacco è stato arrestato un giovane marocchino di 18 anni e secondo la polizia si tratta di un attentato terroristico.

I testimoni hanno descritto la scena dell'aggressione come spaventosa. L'uomo attorno alle 16, ora locale, si sarebbe diretto verso una gelateria e avrebbe colpito una donna con tre fendenti, per poi mettersi a correre colpendo alla cieca i passanti. In un video circolato sul web si sente una persona urlare: secondo alcuni testimoni le parole sarebbero "Allahu Akbar", ma per altri la frase sarebbe in finlandese e significherebbe "attenzione". Alla fine sono 8 le persone rimaste sul terreno: un corpo senza vita è stato subito coperto da un telo, ha raccontato un reporter dell'emittente Yle, mentre le altre vittime sono state trasportate all'Ospedale generale universitario. Fonti mediche hanno fatto sapere poi che una seconda persona ha perso la vita, mentre gli altri sei feriti sono in condizioni stabili. Tre di loro sono stati operati.