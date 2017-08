Spagna, italiano 22enne picchiato a morte in discoteca: 3 russi accusati di omicidio

Un italiano di 22 anni, Niccolò Ciatti, è morto in Spagna dopo essere stato aggredito nel fine settimana in una discoteca di Lloret de Mar, nella provincia di Girona. I Mossos d'Esquadra, cioè la polizia della Catalogna, riferiscono che stanno trattando il caso come omicidio. Sono stati fermati tre giovani russi, che dovrebbero comparire lunedì davanti a un magistrato. La Farnesina ha confermato "il decesso di un connazionale in Spagna a seguito di un'aggressione". La vittima è di Scandicci, in Toscana. Il sindaco Sandro Fallani ha scritto su Facebook: "Una giornata tristissima per Casellina e per Scandicci tutta. Siamo attoniti e increduli e chiediamo con forza che sia fatta chiarezza sui fatti e sia fatta giustizia per questo terribile atto. Vicini in un abbraccio di tutta la comunità alla famiglia e a disposizione per qualsiasi aiuto che possiamo fornire". Ricorda il sindaco: "Abitava nel quartiere Casellina e lavorava in un banco del mercato di frutta a San Lorenzo, il mercato centrale di Firenze. Era un ragazzo molto conosciuto in città, io stesso avevo con lui amici in comune".

Gli agenti sono stati chiamati a intervenire nella discoteca intorno alle 3 del mattino di sabato per una rissa e, all'arrivo, hanno trovato il ragazzo ferito in condizioni critiche. Niccolò è stato portato nell'ospedale Josep Trueta di Girona e qui è morto nella notte. I presunti aggressori sono tre russi di 20, 24 e 26 anni: dopo il pestaggio sono fuggiti; ma poco dopo sono stati individuati sul lungo mare di Lloret de Mar e fermati. Il quotidiano El Mundo riferisce che dalle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza si vede che la vittima è stata colpita con pugni e calci sul volto e sul corpo [GUARDA IL VIDEO] Secondo quanto riporta il giornale spagnolo La Vanguardia, l'aggressione è avvenuta all'interno del locale.

"La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Barcellona stanno seguendo sin dall'inizio il caso con la massima attenzione", fa sapere il ministero degli Esteri, aggiungendo che "il Consolato, che sta prestando alla famiglia ogni possibile assistenza, è in contatto con le Autorità locali e al momento sono in corso accertamenti volti a chiarire la dinamica dei fatti".