La Corea del Nord ha annunciato di stare "seriamente esaminando" un piano per colpire il territorio statunitense di Guam nel Pacifico con i missili, dopo che il presidente americano Donald Trump ha avvertito la Corea del Nord che gli Usa potrebbero rispondere ad altre minacce con "un fuoco e una furia mai visti la mondo". Il portavoce dell'esercito popolare nordcoreano, in una dichiarazioni citata dall'agenzia statale Kcna, ha fatto sapere che il piano di raid "sarà attuato in qualsiasi momento" una volta che il leader Kim Jong-un ha preso la decisione.

E alla minaccia del regime della Corea del Nord ha risposto lo stesso governatore di Guam Eddie Calvo. "L'isola è pronta a ogni eventualità. Guam è territorio americano... Non siamo solo un impianto militare". Calvo ha detto inoltre di aver contattato la Casa Bianca e di aver ricevuto conferma dal dipartimento per la Difesa e la sicurezza nazionale sul fatto che il livello di allerta rimane invariato nonostante le minacce della Corea del Nord.