"Sarà mille volte più grande". Così Pyongyang in un comunicato annuncia la vendetta della Corea del Nord contro gli Stati Uniti per le dure sanzioni Onu "frutto di un odioso complotto degli Usa" per isolarli e soffocarli. Secondo il regime le ultime sanzioni imposte dalle Nazioni Unite violano la sua sovranità. "Adotteremo azioni giuste, non c'è più errore per gli Stati Uniti che credere di essere al sicuro oltre oceano".