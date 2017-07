Gli Stati Uniti hanno fatto sorvolare due bombardieri B-1B sulla penisola coreana in risposta ai recenti test missilistici ordinati dalla Corea del Nord. Lo riferisce l'Aeronautica Usa in una nota diffusa nelle prime ore di questa mattina. L'ultimo test su razzi intercontinentali di Pyongyang è stato effettuato tra venerdì e sabato, con il leader Kim Jong-un che ha affermato che il paese asiatico può "colpire in ogni punto del territorio degli Stati Uniti".

In un paio di tweet diffusi nella notte il presidente americano Donald Trump si è detto "molto insoddisfatto" con la Cina. Pechino non avrebbe fatto abbastanza per arginare le minacce provenienti dalla Corea del Nord.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 luglio 2017

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 luglio 2017

"Sono molto insoddisfatto dalla Cina - scrive Trump nei tweet -. I nostri sciocchi leader del passato le avevano permesso di guadagnare centinaia di miliardi di dollari all'anno, con il commercio, eppure loro non fanno NULLA con la Corea del Nord, soltanto parole. Non permetteremo più che ciò continui. La Cina potrebbe risolvere facilmente questo problema!".