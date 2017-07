Oltre 20mila persone sono state evacuate ieri sera dall'area del festival di musica elettronica Tomorrowland a in corso a Barcellona, a causa di un incendio sul palco principale. Le fiamme sono state domate intorno alla mezzanotte e non si registrano feriti, riportano i media locali, secondo i quali a causare l'incendiio sarebbero stati dei fuochi d'artificio, parte integrante dello spettacolo. Le 22mila persone presenti all'evento di musica alternativa ed elettronica sono state evacuate.

En ocasiones hay desgracias y no me extraña. Hay un accidente y la gente en vez de irse, se quedan para grabarlo bien de cerca.#barcelona pic.twitter.com/hQJDDc3Ajj — ๔คภŦภ๔z (@DanFndz) 30 luglio 2017



Poco prima che le fiamme divampassero dalle scenografie sul palco si stava esibendo il dj Steve Aoki. Sui social network c'è chi che potesta per il comportamento del pubblico, che mentre il palco andava a fuoco non si allontanavano dal pericolo, ma anche chi minimizza gli eventi: nessun ferito e un aneddoto da raccontare.

Il festival creato in Belgio veniva organizzato quest'anno per la prima volta nella città spagnola, una di quelle scelte per il "decentramento" del raduno che quest'anno affianca allo spettacolo principale, dal parco de Schorre, nella mitica location di Boom in Belgio, appuntamenti "gemelli" come appunto quella di Barcellona. Nato nel 2005 come risposta al Mysteryland olandese, Tomorrowland propone, oltre a tantissima musica per ballare, spettacoli pirotecnici mozzafiato e scenografie da sogno. Sul palco principale del festival belga si sono esibiti negli anni tutti i più noti dj internazionali, alternando grandi classici della musica elettronica da ballo a novità esclusive prodotte per l'occasione.