Un centinaia di persone sono rimaste bloccate nelle 32 cabine della vecchia "funivia" (venne installata 60 anni fa nel 1957) che oltrepassa il Reno a Colonia. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per far scendere una alla volta le persone, molti i bambini, intrappolate ad una decina di metri di altezza. In totale sono occorse oltre 5 ore.

Alla base del blocco del sistema di funicolare ci sarebbe un guasto tecnico.