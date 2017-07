"Il nostro splendido bambino se ne è andato". Questo il lapidario annuncio dato dai genitori di Charlie Gard, il bambino britannico malato terminale che ha sollevato un dibattito mondiale.

"L'ospedale di Great Ormond Street ci ha negato l'ultimo desiderio", quello di decidere dove far morire il figlio, avevano dichiarato im precedenza i genitori di Charlie Gard dopo che un giudice britannico ha disposto che il piccolo sarà trasferito in un hospice dove verranno staccati i sistemi per tenerlo in vita. Il bambino di 11 mesi era affetto da una rara patologia, depressione del Dna mitocondriale. A tenere vivo il bambino era un sistema di ventilazione. Era scaduto alle 12 di oggi il tempo concesso dal giudice ai genitori di Charlie Gard per la scelta di una clinica per malati terminali dove assistere il piccolo nelle ultime ore di vita.