Almeno 48 persone sono rimaste ferite nell'incidente di un treno che stava entrando alla Stazione di Francia a Barcellona. Lo rendono noto i servizi di emergenza spiegando che al momento non vi sono vittime. Almeno 18 persone sono state trasportate in ospedale: 5 di queste si trovano in gravi condizioni. Lo ha riferito la Protezione civile, precisando che è stato coinvolto "un treno regionale proveniente dalla località di Sant Vicenç de Calders. Secondo le autorità regionali, tra i feriti gravi ci sarebbe anche il conducente.

Así ha quedado el tren que ha sufrido un accidente en la Estación de Francia de Barcelona https://t.co/tC9Pm5zkB2 Vídeo de @iamfelixrios pic.twitter.com/DMcQJ6lnrb 28 luglio 2017