Donna uccisa in Kenya, arrestato il giardinere

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'uccisione di una cittadina italiana, Maria Laura Satta di 71 anni, in una rapina nella sua villa di Mombasa, Kenya, domenica scorsa. Il marito della donna, Luigi Scassellati di 72 anni, era rimasto gravemente ferito.

La polizia - scrive il sito Africa ExPress che aveva dato la notizia dell'omicidio - ha arrestato il giardiniere che sarebbe sospettato di aver avuto un ruolo nell'aggressione, almeno nella sua parte organizzativa. Oggi sono attesi in Kenya i figli della coppia originaria di Cremona, Roberto e Stefano. Ricoverato in un ospedale di Mombasa, Scassellati è ancora sotto choc: "Lei non ce l'ha fatta e mi sento in colpa. Sono stato io ad insistere affinché acquistassimo questa villetta in Kenya".