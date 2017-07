Svizzera, armato di motosega aggredisce i passanti: 5 feriti a Schaffhausen

Un uomo armato di motosega ha ferito cinque persone a Schaffhausen (Schiaffusa), in Svizzera. Due sono gravi. "Un'operazione di polizia è in corso dopo che l'uomo si è dato alla fuga", riferisce la Radiotelevisione Svizzera italianasul proprio sito. Rsi aggiunge che "la citta' vecchia e' in parte blindata e due elicotteri stanno sorvolando la zona". L'allarme è scattato attorno alle 10.40 e poco fa la polizia Svizzera, citata da 20 Minuten, ha confermato che l'assalitore di era armato di una motosega.

La polizia ha fatto sapere che quello di Sciaffusa "non è un attacco terroristico".