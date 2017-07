Kenya, italiana di 71 anni uccisa in una rapina a Mombasa. Ferito il marito

Una donna italiana sarebbe stata uccisa a Mombasa, in Kenya, durante una rapita nella sua abitazione. Il marito, anche lui italiano, sarebbe rimasto gravemente ferito.

I fatti sarebbero avvenuti oggi a Kikambala, zona di Mombasa. A riportate la notizia è il giornale online Africa ExPress che fa sapere che la coppia di imprenditori in pensione è originaria di Cremona. La donna uccisa, secondo il sito in lingua italiana, si chiamava Maria Laura Satta, 71 anni. Il marito, Luigi Scassellati di un anno più anziano, sarebbe ricoverato all'ospedale di Mombasa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Fonti della Farnesina hanno confermato l'uccisione della donna e il ferimento dell'uomo. L'ambasciata italiana e il console onorario a Mombasa, si apprende, sono in contatto con i famigliari della coppia in Italia con il supporto del ministero degli Esteri.