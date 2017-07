Israele, blitz in Cisgiordania: arrestati 25 di Hamas. Razzo da Gaza esplode in aria

I servizi segreti israeliani e l'esercito hanno arrestato nel corso di un blitz in Cisgiordania 25 membri di Hamas, tra i quali funzionari del movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani mentre resta alta la tensione dopo i gravi incidenti avvenuti a Gerusalemme dopo le restrizioni imposte da Israele agli ingressi alla Spianata delle moschee. Secondo il quotidiano Israel Hayom, tra gli arrestati c'è anche un deputato, Omar Abd Al-Razak, notizia non confermata dall'esercito.

Un razzo lanciato verso Israele dal nord della Striscia di Gaza è esploso in aria poco dopo il lancio. Lo riferiscono i media israeliani citando un portavoce dell'esercito. Data l'esplosione in aria, non sono neanche scattate le sirene di allarme e non si registrano feriti.