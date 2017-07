Stati Uniti, McCain ha un tumore al cervello: "Forma grave e aggressiva"

Il senatore americano John McCain, candidato alla presidenza americana nel 2008 fra le fila repubblicane, ha una forma aggressiva di cancro al cervello. Lo ha riferito il suo ufficio. Il politico, 80enne ex pilota della Marina militare, è in convalescenza nella sua casa in Arizona dopo essere stato sottoposto, venerdì scorso, ad un intervento per rimuovere un coagulo di sangue sotto l'occhio sinistro. L'analisi conseguente all'operazione ha rivelato un tumore al cervello, noto come glioblastoma. Secondo i medici, McCain sta recuperando "incredibilmente bene" e si stanno valutando le opzioni di trattamento della malattia con una combinazione di chemio e radioterapia.

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. Get well soon. https://t.co/fONWVlmYyz 20 luglio 2017

"Il senatore John McCain è sempre stato un combattente. Guarisci presto". Così il presidente americano Donald Trump ha commentato la notizia del tumore al cervello che affligge McCain, con cui in passato ha avuto diverse polemiche. Trump e la first lady, Melania, hanno inviato le loro preghiere al senatore e alla sua famiglia.

Lex rivale Barack Obama ha commentato: "McCain è un eroe americano e uno dei combattenti più coraggiosi che abbia mai conosciuto".