Stati Uniti, altri due "no" repubblicani alla riforma della sanità di Trump

Non si sblocca la riforma della sanità, una delle promesse elettorali più "pesanti" fatte da Donald Trump sulla strada per la presidenza degli Stati Uniti. Si allontana infatti la possibilità di far approvare la proposta di legge voluta dalla Casa Bianca per cancellare l'Obamacare dopo che altri due senatori repubblicani hanno annunciato la loro opposizione al testo. Mike Lee e Jerry Moran hanno deciso di unirsi a Susan Collins e Rand Paul, che già avevano opposto il proprio no al provvedimento. Con i 48 senatori democratici uniti contro l'abrogazione dell'Obamacare e l'opposizione dei quattro repubblicani, i voti a favore della nuova proposta Gop sarebbero quindi al di sotto dei 50 necessari per farla approvare.

Un fuoco amico che fa infuriare il presidente. "I repubblicani dovrebbero abrogare il fallimentare Obamacare e lavorare su un nuovo piano sanitario partendo da zero - ha fatto sapere Trump su Twitter - I democratici si uniranno".