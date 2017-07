Attacco a resort in Egitto, due turiste morte

Almeno due turiste ucraine morte e quattro persone ferite con il coltello da un uomo che si è introdotto nella spiaggia di un hotel ad Hurghada, la località balneare sul Mar Rosso in Egitto. I feriti, la cui nazionalista non è stata ancora identificata, sono stati ricoverati in ospedale. Dai primi risultati dell'indagine sembra che l'aggressore, fermato dalla polizia, si sia infiltrato nella spiaggia privata dell'albergo, introducendosi dal litorale pubblico confinante.