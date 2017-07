Ankara, una mostra fotografica racconta la notte del golpe fallito in Turchia

È passato un anno dal golpe fallito in Turchia. In questi giorni ad Ankara, inserita in un contesto di celebrazioni e manifestazioni per il primo anniversario del colpo di stato, è presentata una mostra fotografica, al centro culturale del DGPI Press, che rivisita i momenti più intensi e difficili di quella notte che ha visto un cambio di rotta nelle politiche del Presidente Erdogan. Gli scatti sono del fotografo Mustafa Cambas, morto il 16 luglio 2016, il giorno dopo il fallito golpe.

Le fotografie sono esplicative: fiumi di folla, inneggiando con in mano la bandiera turca, osteggiavano ciò che stava avvenendo, andando contro i militari e i carri armati; il Presidente Erdogan sorvolava i cieli turchi, invitando il proprio popolo a reagire in maniera ancora più decisiva, prima di rientrare in Instanbul. La mostra, in questi giorni così importanti per la presidenza Erdogan, è stata visitata dai maggiori esponenti del Governo turco: ieri ha presenziato, con una conferenza stampa, il Ministro delle Politiche Sociali e Familiari Mrs. Fatima Betul Satan Kaya, che ha sottolineato il punto di vista del governo: "Il fallimento del golpe è stato una grande manifestazione di democrazia da parte del popolo turco".