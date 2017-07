È iniziata nel segno della tensione la manifestazione anti-G20 "Welcome to Hell" ad Amburgo. Appena 300 metri dopo aver preso il via, dopo le 19 come era previsto, il corteo diretto dalla zona del Fischmarkt al centro città è stato bloccato dalla polizia: al centro della tensione il rifiuto di molti dimostranti di rimuovere le maschere con cui avevano coperto i propri volti. Poi il caos. La polizia per disperdere i manifestanti ha usato i cannoni ad acqua e gli spray urticanti. Le forze dell'ordine avrebbero anche arrestato dei manifestanti mentre la polizia tedesca su Twitter mostra le fotografie di auto in fiamme e segnaletiche stradali divelte.

Erneuter Hinweis: Wir bitten Unbeteiligte, sich vom Geschehen fernzuhalten.#G20HAM17 pic.twitter.com/0uIiewVUyO — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 6 luglio 2017