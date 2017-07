Germania: pullman contro camion, morti in Baviera

Diaciassette persone risultano disperse dopo che un pullman si è scontrato con un camion e ha preso fuoco sull'autostrada A9 vicino a Muenchberg, in Baviera. Lo riferisce Sky News, citando la polizia.

Circa 46 passeggeri, più due autisti, erano a bordo del bus turistico al momento dello scontro, in seguito al quale 31 persone sono rimaste ferite, alcune gravemente. Immagini della scena mostrano il veicolo completamente avvolto dalle fiamme. "Non possiamo escludere che i 17 non siano più in grado di uscire dall'autobus", ha dichiarato a Bild il portavoce della polizia, Anne Hofer.